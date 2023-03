Geld rein - und weg ist es. In Osnabrück sind in den vergangenen Monaten mehrere Lokale mit illegalem Glücksspiel entdeckt worden. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Automaten sichergestellt Behörden stoßen immer wieder auf illegales Glücksspiel in Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 15.03.2023, 18:47 Uhr

Nein, Osnabrück sei keine Hochburg des illegalen Glücksspiels. Das sagt zumindest die zuständige Behörde in Hannover. Trotzdem stoßen Kontrolleure in Osnabrück immer wieder auf Automaten, die nicht erlaubt sind. Im Dunkeln, so scheint es, blüht das Geschäft mit dem Glück.