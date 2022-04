An einem Tag hätten sie das Thema „Kälteerzeugung“ durchgenommen – und Eis hergestellt, berichtet Barbara Schwarz vom Starnberger Bildungsverein „Science Lab“ , der die Grundschule in dem Osnabrücker Stadtteil bei dem Projekt begleitete. Die achtjährige Lorelei erzählt davon, wie sie „Stromkreise gemacht“ haben. David (9) und Ole (9) sind begeistert von der selbst entwickelten Alarmanlage: ein druckempfindlicher Schalter, der – unter der Fußmatte versteckt – Einbrecher erschrecken soll.

Schwierigkeiten habe den Schülern eher die Chemie bereitet, sagt Schwarz. Für das selbst gebaute Modell eines Herzens begeisterten sie sich wiederum sehr: Aus Plastikdose, Schlauch, Strohhalm, Trichter und Luftballon bauten die Schüler den Pumpmuskel nach.

Ende Mai werden die Schüler in einer „Arena“ ihre Lieblingsexperimente in der Schule ihren Eltern, Mitschülern und Lehrern vorführen. Im Juni machen die Nachwuchsforscher dann noch gemeinsam einen Abschlussausflug.

Das Projekt, das unter dem Titel „Begabtenförderung“ läuft, entstand in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Osnabrück Mitte und dem Science Lab. Tatsächlich seien aber nicht nur die naturwissenschaftlich besonders begabten Schüler ausgewählt worden, sondern auch jene, die ein großes Interesse an diesen Themen zeigten, sagt Schulleiter Thorsten Steinbrinker.

Mit dem außerschulischen Lernangebot soll das „exemplarische Lernen“ in den Vordergrund gerückt werden. Bei einem „Weltwissen, das sich aktuell alle vier Jahre verdoppelt“, müsse die Pädagogik mit ihren Angeboten reagieren, so der Schulleiter. Erkenntnisse wie die, dass ein Heißluftballon nicht wegen des Windes aufsteigt, sondern wegen der heißen Luft, ließen sich dann auf andere Phänomene übertragen. „Das Kind kann mit dem Handwerkszeug nach Hause gehen“, sagt Steinbrinker. Den Initiatoren des Rotary-Clubs sei es wichtig gewesen, Kinder zu unterstützen, die von Haus aus nicht unbedingt alle Möglichkeiten hätten, ihren Forschungsdrang auszuleben. Mit neuen Sponsoren sei es jedoch möglich, das Projekt auch an anderen Schulen anzubieten.