Logo NEO Für die queere Community hat der Osnabrücker Raiffeisenplatz eine besondere Bedeutung. Lars Linnhoff erklärt an Ort und Stelle die Hintergründe. Foto: Sanata Doumbia-Milkereit up-down up-down Rundgang zu queeren Orten Warum der Raiffeisenplatz für die queere Community in Osnabrück so bedeutend ist Von Sanata Doumbia-Milkereit | 04.05.2023, 10:30 Uhr

Mit „The Queer History of Osnabrück“, dem ersten queer-geschichtlichen Stadtplan Osnabrücks, stellt Lars Linnhoff 30 ausgewählte Orte mit unterschiedlichen Bedeutungen für die Friedensstadt und ihre queere Community vor. Am Samstag bietet der Illustrator und Theatermacher im „Gay in May“-Programm eine Führung auf den Spuren des außergewöhnlichen Stadtplans an. Eine Station ist für ihn ganz besonders wichtig.