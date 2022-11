Am Rande der Spendenübergabe spielten Michael Busiek (links) und Henning Warnecke vom Rotary-Club Osnabrück ein Tischfußball-Match gegen Gaby Altevogt und Aleksandra Alba Lopez (rechts) vom Kinderschutzbund. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Rotary-Club spendet 3000 Euro Bedarf wächst: Kinderschutzbund Osnabrück stößt an seine Grenzen Von Thomas Wübker | 10.11.2022, 17:20 Uhr

Harte Zeiten treffen die Schwächsten und Kleinsten in der menschlichen Gesellschaft besonders hart. Der Deutsche Kinderschutzbund in Osnabrück kümmert sich um sie, stößt aber an seine Grenzen.