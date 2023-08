Kosmetiksalon „#Beautybar“ beendet Leerstand im Heger-Tor-Viertel in Osnabrück

Gegründet hat Nelli Mersch ihr Institut Ende 2017 in der Lortzingstraße, 2021 entstand eine weitere Filiale in Münster. Doch schon seit längerem war sie in der Hasestadt auf der Suche nach einem neuen Ort für ihren Kosmetiksalon. „Es war ein richtiger Glücksfall, dass wir das Angebot für dieses Haus bekamen, als wir gerade über die Verlängerung des Mietvertrages für die Lortzingstraße verhandelten“, sagt sie. Sie und ihr Ehemann kauften das Gebäude an der Heger Straße 29/30. „Der Besitzerin war es wichtig, dass hier etwas entsteht, was Bestand hat - und genau das planen wir auch.“

Teile des Hauses Heger Straße 29/30 standen lange Zeit leer. Foto: Thomas Osterfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Kauf ging im Sommer 2022 über die Bühne, danach war erst einmal Warten angesagt: „Diesen April haben wir endlich die Baugenehmigung erhalten. Seitdem sind wir am Umbauen.“ Da die ehemalige Wohnung im Dachgeschoss in Zukunft als Geschäftsraum dienen wird, mussten auch die Brandschutzordnungen für die komplette Immobilie angepasst werden, sagt die 31-Jährige.

Die Vorderfront des Hauses steht unter Denkmalschutz, in den Innenräumen konnte Mersch aber viel verändern - und modernisieren. So entstanden viele kleine Räume, die sich über mehrere Etagen verteilen. „So haben unsere Kunden in Zukunft noch mehr Privatsphäre“, sagt Mersch. Was natürlich blieb, waren die alten Bruchsteinwände, die so typisch für die Osnabrücker Altstadt sind.

Die „#Beautybar“ wird ab dem 29. August in der Heger Straße 29/30 ihre Türen öffnen. Am 30. September folgt eine Feier mit Gewinnspielen und andern Aktionen, kündigt Nelli Mersch an.

Das war drin

Einst gab es hier über drei Etagen ein Modegeschäft, später teilten sich ein Geschäft und eine Praxis die Räume. Die Geschäftsräume der Immobilie standen jedoch schon länger leer, wurden aber seitens des European Media Art Festivals (Emaf) temporär als Ausstellungsfläche für Medienkunst genutzt.

2019 war hier das Emaf zu Gast. Archivfoto: Jörn Martens Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert