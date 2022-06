Der Kriminalbeamte hielt gerade an der Johannisstraße/Ecke Rosenplatz vor einer roten Ampel, als er ein Gerangel an der Kasse eines Drogeriemarktes bemerkte. Als der Polizist genauer hinsah, beobachtete er, wie ein Mann einer Kassiererin eine Plastiktüte aus der Hand riss und dann flüchtete. Der Beamte verfolgte den Ladendieb.

Er fuhr dem Flüchtenden bis in die Kommenderiestraße nach, wo er den Mann stellte. Der Dieb ergriff aber erneut die Flucht, und der Polizist folgte ihm bis in einen Hinterhof an der Sutthauser Straße, wo sich der Flüchtige versteckte.

Als er sich entdeckt fühlte, versteckte er seine Beute und versuchte, an dem Polizisten vorbei den Hof zu verlassen. Dem Polizisten blieb schließlich nichts anderes übrig, als den 28-Jährigen zu Boden zu bringen.

Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann wehrte sich heftig und verletzte den Beamten. Dieser hatte sich zuvor als Polizist zu erkennen gegeben. Erst als die Verstärkung eintraf, gelang es, den Ladendieb unter Kontrolle zu bringen.