Jeden Tag lassen sich in Deutschland über 1900 Menschen neu als Stammzellenspender bei der DKMS registrieren. Die Region Osnabrück und vor allem die BBS Brinkstraße tut sich da besonders hervor. Foto: dpa/Robert Michael up-down up-down Die Schule der Lebensretter BBS Brinkstraße in Osnabrück hat schon 200 Stammzellenspender hervorgebracht Von Hauke Petersen | 31.12.2022, 08:35 Uhr

Die BBS Brinkstraße in Osnabrück hat einen verblüffenden bundesweiten Rekord inne: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele DKMS-Knochenmarkspender.