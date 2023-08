Nach Angaben der Stadt Osnabrück vom Mittwoch ist die Lyrastraße damit ab sofort wieder in beide Richtungen freigegeben. Zudem kann von der Alten Münze aus nun auch wieder nach rechts auf den Neuen Graben abgebogen werden (in Richtung Helmut-Kohl-Platz/Martinistraße).

Ein Linksabbiegen vom Neumarkt in die Lyrastraße bleibe allerdings verboten. Andernfalls drohe der Verkehr auf dem Neuen Graben zu sehr ins Stocken zu geraten.

Busse der Linie 14 nehmen jetzt wieder die planmäßige Route

Die Busse der Linie 14 (Hellern-Nord–Voxtrup-Spitze) nehmen von Donnerstag, 17. August, an wieder die fahrplanmäßige Route über Neumarkt, Lyrastraße, Kolpingstraße und Süsterstraße. Sie fahren am Neumarkt in Richtung Berningshöhe von Bussteig A2 ab und in Richtung Dodesheide von Bussteig B .