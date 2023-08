In der Caprivistraße verlegt die SWO Netz derzeit Stromleitungen, teilen die Stadtwerke Osnabrück mit. „Wir mussten die Leitungen aufgrund ihres Alters ohnehin erneuern, vergrößern jetzt aber den Querschnitt“, so Pressesprecher Sebastian Philipp. Die Anforderungen an das Stromnetz seien gewachsen und würden in Zukunft auch weiter wachsen.

„Die Leute haben PV-Anlagen auf dem Dach, eine Wärmepumpe im Keller und wollen ihr E-Auto laden“, sagt der Pressesprecher. Das Stromnetz sei zudem keine Einbahnstraße mehr. „Die Bürger speisen den Strom auch ein“, so Philipp weiter. Daher sei es nicht nur in der Caprivistraße wichtig, das Stromnetz frühzeitig den Anforderungen der Zukunft anzupassen.

Nur eine Spur für Autofahrer

Die Baustelle führt dazu, dass die Autos derzeit nur einspurig fahren können. Eine Ampel sorgt für die entsprechende Verkehrsführung in die eine oder andere Richtung, sodass sich der Verkehr dort insbesondere zu den Zeiten der Berufspendler morgens und am Nachmittag staut. „Eigentlich wollten wir Ende August fertig sein“, so der SWO-Pressesprecher.

Der Regen im Juli und August habe den Bautrupps aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Die Baugruben sind immer wieder voll gelaufen.“ So wurde die Baustelle nun bis zum 15. September verlängert. „Dann werden wir aber auf jeden Fall fertig sein“, so Philipp.