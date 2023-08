In Richtung Iburger Straße Baustelle an der Ameldungstraße in Osnabrück wandert ein Stück weiter Von Anke Schneider | 30.08.2023, 16:57 Uhr Die Baustelle an der Ameldungstraße in Osnabrück wandert nun weiter in Richtung Iburger Straße. Symbolfoto: Anke Schneider up-down up-down

Die finalen Bauarbeiten zur Verlegung einer neuen Wassertransportleitung an der Ameldungstraße in Osnabrück schreiten voran. In der kommenden Woche wandert das Baufeld weiter in Richtung Iburger Straße.