58 Wohnungen sollen am Leedsring im Osnabrücker Landwehrviertel entstehen. Der größere Teil davon sind Reihenhäuser. FOTO: Arning Bauunternehmung Ab 450.000 Euro Baustart für 58 Häuser am Leedsring im Landwehrviertel in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 05.04.2022, 12:44 Uhr | Update vor 14 Min. | 3 Leserkommentare

42 Reihenhäuser und 16 Doppelhaushälften will das Bauunternehmen Arning aus Steinfurt am Leedsring im Landwehrviertel errichten. Die Erdarbeiten haben in dieser Woche begonnen, in einem Jahr sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.