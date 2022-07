Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden am Dodeshausweg die Scheiben mehrerer Rohbauten beschädigt. Die Täter demolierten auch Baumaschinen und brachen einen Baucontainer auf. Offenbar wurde nichts gestohlen. Deshalb spricht die Polizei von Vandalismus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter Telefon 0541/327-3203 oder 327-2215 entgegen.

In Voxtrup wurde am Wochenende von einer Baustelle an der Helenenstraße ein 200 Meter langes Stromkabel entwendet. Das Kabel führte von einem Stromkasten an der Wasserwerkstraße bis zu einem Baustellenkran an der Helenenstraße. Zeugen könnten sich bei der Polizei unter Telefon 0541/327-387200 oder 327-2115) melden.