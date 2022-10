Der Kreisverkehr Rheiner Landstraße/Große Schulstraße könnte sich als zu klein erweisen, wenn der Baumarkt Globus und der Park+Ride-Platz gebaut werden. Muss er einer Ampel weichen? Foto: Michael Gründel up-down up-down Baumarkt zieht Verkehr an Immer mehr Autos in Osnabrück-Hellern: Muss ein Turbokreisel her? Von Rainer Lahmann-Lammert | 18.10.2022, 05:28 Uhr | Update vor 1 Std.

In Hellern erwartet die Stadt Osnabrück eine beträchtliche Verkehrszunahme, wenn der Baumarkt an der Rheiner Landstraße in Betrieb geht. Auch der ebenfalls geplante Park+Ride-Parkplatz könnte die Situation verschärfen. Deshalb gibt es Bedenken, ob der Kreisverkehr an der Großen Schulstraße noch ausreicht.