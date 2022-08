Hier gibt es Grundstücke in Osnabrück

In Osnabrück wird Bauland langsam knapp. Der Trend bei Neubauten geht in die Höhe. Doch wer ein Plätzchen fürs freistehende Einfamilienhaus, für die Doppelhaushälfte oder das Reihenhaus sucht, kann dennoch fündig werden. Hier erfahren Sie mehr über Zeitpläne, Ansprechpartner und Preise in Sachen Baugrundstücke in Osnabrück.

Am Finkenhügel plant die Stadt Osnabrück Wohnraum. Noch ist nicht entschieden, welche Arten von Häusern dort entstehen sollen. Mehr zum derzeitigen Stand in Sachen Wohnungsbau am Finkenhügel lesen Sie hier.

Auf dem ehemaligen Gelände der Strahlenklinik sollen 62 Luxuswohnungen entstehen. Doch das Projekt hängt in der Luft. Denn trotz eines abgeschmetterten Eilantrags kämpfen Nachbarn weiter vor Gericht gegen die Bebauung des Areals an der Osnabrücker Lürmannstraße. Die Investoren der „Westerberg-Logen“ hängen in der Luft. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Bissendorf

In Bissendorf gibt es derzeit keine Grundstücke, die die Gemeinde vergeben kann. Die Politik möchte das ändern. Was Bissendorf gegen die Bauland-Not tun will, lesen Sie hier.

Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte gibt es der Stadt zufolge noch in allen Stadtteilen Baulücken. Diese befänden sich aber hauptsächlich in Privatbesitz. Bei der Kontaktvermittlung kann die Stadt helfen. Mehr zum Thema Baugrundstücke in Georgsmarienhütte lesen Sie hier.

Wer einen Bauplatz gefunden hat, kann sich glücklich schätzen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Sven Simon Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hagen

In der Gemeinde Hagen ist die Nachfrage nach Bauplätzen größer als das Angebot. Auch hier sind die derzeit noch vorhandenen Baulücken in Privateigentum. Allerdings führt die Gemeinde eine Bewerberliste. Anhand dieser vergibt sie Grundstücke, wenn wieder welche zu vergeben sind. Nach welchen Kriterien Hagen sonst noch Bauplätze vergibt, lesen Sie hier.

Lotte

Die Gemeinde Lotte möchte in diesem Jahr die Grundstücke im Baugebiet „Schafwinkel“ vermarkten. Wie Sie in Lotte trotz der Knappheit an ein Baugrundstück kommen, lesen Sie hier.

Wallenhorst

In Wallenhorst gibt es zwei Baugebiete, die dieses Jahr in die Vermarktung gehen sollen. Mehr dazu und wie Sie an eine Baulücke in Wallenhorst kommen lesen Sie hier.

Hier erfahren Sie zudem, welche Vorschriften beim Bauen in der Gemeinde Wallenhorst gelten.