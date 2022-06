Am Finkenhügel plant die Stadt Osnabrück Wohnraum. Noch ist nicht entschieden, welche Arten von Häusern dort entstehen sollen. Mehr zum derzeitigen Stand lesen Sie hier.

Bissendorf

In Bissendorf gibt es derzeit keine Grundstücke, die die Gemeinde vergeben kann. Die Politik möchte das ändern.

Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte gibt es der Stadt zufolge noch in allen Stadtteilen Baulücken. Diese befänden sich aber hauptsächlich in Privatbesitz. Bei der Kontaktvermittlung kann die Stadt helfen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hagen

In der Gemeinde Hagen ist die Nachfrage nach Bauplätzen größer als das Angebot. Auch hier sind die derzeit noch vorhandenen Baulücken in Privateigentum. Allerdings führt die Gemeinde eine Bewerberliste. Anhand dieser vergibt sie Grundstücke, wenn wieder welche zu vergeben sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lotte

Die Gemeinde Lotte möchte in diesem Jahr die Grundstücke im Baugebiet „Schafwinkel“ vermarkten. Wie Interessierte sich dafür anmelden können, lesen Sie hier.