Bauland ist knapp, deshalb drängt die Stadt Osnabrück auf eine flächensparende Bauweise für das 2,2 Hektar große Plangebiet am Boddenkamp. Weiterhin 90 Wohnungen geplant Baugebiet am Boddenkamp in Osnabrück: Die Gemüter beruhigen sich Von Rainer Lahmann-Lammert | 10.12.2022, 13:47 Uhr

Rund um das geplante Baugebiet am Boddenkamp in Lüstringen scheinen sich die Gemüter zu beruhigen. Der Verwaltungsausschuss hat sich für den Kompromissvorschlag ausgesprochen, der kürzlich bekannt wurde. Und die Initiative schlägt sanftere Töne an.