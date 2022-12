Die Nachfrage nach Baufinanzierungen sind bei Banken in der Region Osnabrück seit dem Sommer sehr stark zurückgegangen. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Folgen der Zinswende So stark brechen Baufinanzierungen bei Banken in der Region Osnabrück ein Von Jean-Charles Fays | 10.12.2022, 10:30 Uhr

Im Kampf gegen ausufernde Inflation leitete die Europäische Zentralbank im Sommer die Zinswende ein und hob den Leitzins an. Die Auswirkungen sind massiv: Die Kredite sind so teuer geworden, dass für viele der Traum vom Eigenheim geplatzt ist. Wie das Geschäft mit Baukrediten bei Banken in der Region Osnabrück wegbricht.