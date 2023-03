Ab dem 20. März nimmt das Osnabrücker Baufachzentrum Nilsson hier seinen Betrieb aus. Der neue Standort befindet sich direkt neben dem Hyde Park an der Fürstenauer Straße. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Neuer Standort öffnet am 20. März Baufachzentrum Nilsson wird Nachbar des Hyde Parks in Osnabrück Von Thomas Wübker | 13.03.2023, 08:15 Uhr

Das Osnabrücker Baufachzentrum Nilsson öffnet nach dem Umzug am 20. März an einem neuen Standort seine Pforten. Der befindet sich direkt neben dem Hyde Park. Am alten Ort sollen Wohnungen entstehen.