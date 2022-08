Am jetzigen Standort bleibt das Baufachzentrum Nilsson nur noch bis zum Frühjahr 2023. Dann wird ein neuer Standort neben dem Hyde Park am Fürstenauer Weg eröffnet. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Eröffnung im Frühjahr Baufachzentrum Nilsson in Osnabrück zieht innerhalb von Haste um Von Thomas Wübker | 12.08.2022, 06:45 Uhr

Das Baufachzentrum Nilsson am Fürstenauer Weg in Haste in Osnabrück zieht um. Die Kundschaft muss sich jedoch nicht groß umstellen. Der neue Standort ist nur wenige hundert Meter vom jetzigen entfernt.