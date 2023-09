Schienenersatzverkehr Bauarbeiten zwischen Osnabrück und Münster: Einschränkungen auf Bahnlinie RB66 Von noz.de | 19.09.2023, 07:56 Uhr Auf verschiedenen Abschnitten arbeitet die Deutsche Bahn an der Zugstrecke zwischen Osnabrück und Münster. Deshalb gibt es für Fahrgäste der RB66 mehrmals Schienenersatzverkehr. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down

Auf der Zugstrecke zwischen Osnabrück und Münster gibt es in den kommenden Wochen Bauarbeiten. In der Folge gibt es in mehreren Nächten und in den Morgenstunden Streckensperrungen. Betroffen sind die Züge der RB66.