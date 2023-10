Dazu seien zwischen dem Kreisverkehr Industriestraße und der Stadtgrenze auf einer Länge von 740 Metern abschnittweise Sperrungen erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Während der Erneuerung des Radweges soll der Autoverkehr per Baustellenampel an den Arbeiten vorbeigeführt werden. Für Radfahrer gibt es eine Umleitung über Unterbauernschaft, Im Ährenfeld, Am Boekenhagen, An der Rennbahn und Hermann-Ehlers-Straße. Die Arbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen werden.

Ein Starttermin für die Sanierung der eigentlichen Straße steht noch nicht fest. Er hänge unter anderem von der Witterung ab, informiert die Stadt. Für diese Arbeiten werde eine einwöchige Vollsperrung erforderlich sein. Die Umleitung führt dann über die Hermann-Ehlers-Straße und die Sutthauser Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Dezember abgeschlossen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Hellerer Asphalt als Klimaschutz

Bei der Maßnahme soll ein durch Beimischungen aufgehellter Asphalt zum Einsatz kommen. Ziel sei es, durch die Aufhellung bei Sonneneinstrahlung eine geringere Erhitzung im Vergleich zu herkömmlichem Asphalt zu verzeichnen und damit sowohl positive Klimaeffekte als auch eine bessere Dauerhaftigkeit zu erzielen. „Inwieweit und unter welchen Umständen dieses Ziel erreicht wird, untersucht die Stadt im Anschluss an die Arbeiten“, so die Mitteilung.