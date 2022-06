In der Dodesheide wird es bald einen neuen Kreisverkehr geben, wie die Stadt verkündet. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Kreuzungsbereich Ickerweg und Dodeshausweg In der Osnabrücker Dodesheide wird ein neuer Kreisverkehr gebaut Von Henrike Laing | 03.06.2022, 17:02 Uhr

Im Kreuzungsbereich vom Ickerweg und Dodeshausweg in Osnabrück beginnen am Dienstag, 7. Juni, zunächst Kanalbauarbeiten und später die Arbeiten zum Bau eines neuen Kreisverkehrs für das Entwicklungsgebiet am Limberg. Die Kreuzung ist daher in den kommenden Monaten zum Teil voll gesperrt.