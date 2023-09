Im ersten Schritt kommt es ab Mittwoch, 4. Oktober, bis voraussichtlich Mitte Dezember auf der A1 in beiden Fahrtrichtungen zu Einschränkungen, teilt die Autobahn Westfalen mit. Nach einer Winterpause schließe sich ab März 2024 der zweite Teil der Baumaßnahme an.

Zuerst wird die Fahrbahndecke im Bereich der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen auf einer Länge von rund einem Kilometer in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Vom 4. Oktober bis 11. Oktober steht deshalb in Fahrtrichtung Bremen nachts nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Richtung Dortmund wird der Verkehr vom 16. bis 18. Oktober nachts ebenfalls über nur eine Fahrspur geführt.

Wechsel auf die Gegenfahrbahn

Parallel starten am Mittwoch, 4. Oktober, die vorbereitenden Maßnahmen für die Herstellung von sogenannten Mittelstreifenüberfahrten für die Umlegung des Verkehrs auf die Gegenfahrbahn. Denn im Anschluss an die nächtlichen Arbeiten im Bereich der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen wird zuerst die Fahrbahndecke auf der Richtungsfahrbahn Dortmund saniert. Der gesamte Verkehr wechselt dann auf die Richtungsfahrbahn Bremen. Hier stehen Verkehrsteilnehmenden dann je Richtung zwei verengte Fahrspuren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zur Verfügung. Die Rastanlage Hasetal ist in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Der zweite Bauabschnitt beginnt nach der Winterpause voraussichtlich im März 2024 mit der Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Richtungsfahrbahn Bremen. Auch während dieser Bauzeit wird der Verkehr jeweils auf zwei verengten Fahrspuren je Richtung aufrechterhalten. Die Erneuerung Asphaltdecke im Bereich der Anschlussstelle Osnabrück-Nord schließt zum Abschluss der Baumaßnahme daran an.

Zehn Millionen Euro

Um die Fahrbahndecke zu sanieren, werden über 60.000 Tonnen Asphalt eingebaut, so die Autobahn Westfalen. Die Arbeiten werden zeitweise im Mehrschichtbetrieb stattfinden, um die Bauzeit maximal auszuschöpfen. Die Autobahn Westfalen investiert insgesamt rund zehn Millionen Euro in die Sanierung der rund 6,2 Kilometer langen Strecke. Mit Fertigstellung der vollständigen Deckenerneuerung ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu rechnen.