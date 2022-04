Willkommen in der neuen Radstation: Ulla Bauer, die Radverkehrsbeauftragte der Stadt, brachte ihr Fahrrad mit zum Ortstermin im Untergeschoss der Bahnhofsgarage. FOTO: Jörn Martens Platz für 2200 Fahrräder Aus der neuen Osnabrücker Radstation dringt noch länger lautes Kreischen Von Rainer Lahmann-Lammert | 01.04.2022, 09:30 Uhr

Über eine schicke Rampe rollt es sich gut in die neue Radstation am Hauptbahnhof. Bevor es so weit ist, müssen die Fachleute aber noch tonnenweise Beton aus der Kellerdecke sägen. Ende des Jahres soll alles fertig sein.