Friedlicher Wettstreit der Big Bands „Battle oft the Bands“ wird zum musikalischen Duell zwischen Münster und Osnabrück Von Tom Bullmann | 09.10.2023, 17:47 Uhr Das Big-Band-Duell von Osnabrück und Münster fand im Innovatorium statt. Foto: Tom Bullmann up-down up-down

Darf man eine „Schlacht der Bigbands“ veranstalten, wenn in der Ukraine und ganz aktuell im Nahen Osten Krieg herrscht? Man darf, wenn man die Veranstaltung „Battle (and Peace) of the Bands“ nennt und sie zu einem klingenden Panorama gegen den Krieg macht.