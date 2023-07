Vollgas-Comedy will Bastian Bielendorfer am 10. November in Osnabrück zeigen. Foto: Guido Schröder up-down up-down Comedy-Programm „Mr. Boombasti“ Bastian Bielendorfer gibt am 10. November in Osnabrück Vollgas Von Thomas Wübker | 10.07.2023, 13:10 Uhr

An Selbstbewusstsein mangelt es Bastian Bielendorfer offenbar nicht. Das ist am Titel des Programms abzulesen, mit dem er am 10. November in die Osnabrück-Halle kommt.