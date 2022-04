Das Bild „Rote Elke - Die Flasche (11. Gruppe)“ von Georg Baselitz ist zweifellos hochwertige Kunst. Deshalb gefällt es trotzdem längst nicht jedem. FOTO: imago images/Zuma Press/Stephen Chung Serie zum Osnabrücker Wissensforum Bei Kunst geht die Gleichung „teuer = gut“ längst nicht immer auf Von Barbara Kaesbohrer | 09.04.2022, 10:10 Uhr

Insgesamt 30 Professoren haben beim 14. Wissensforum in der Universität Osnabrück Fragen von Lesern der Neuen Osnabrücker Zeitung beantwortet. Die Kunstwissenschaftlerin Barbara Kaesbohrer widmet sich in folgendem Beitrag der Frage „Individueller Kunstgeschmack. Was teuer ist, muss gut sein?“