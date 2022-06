„Heute nur Barzahlung“: Bundesweit gibt es aktuell Störungen bei der Kartenzahlung, darunter auch im Osnabrücker Café „Bottled“. FOTO: Kim-Khang Tran Welche Zahlungsmethode im Trend liegt Bar oder mit Karte: Das ist den Cafés in Osnabrück lieber Von Kim-Khang Tran | 01.06.2022, 11:00 Uhr

Bundesweit sorgen aktuell EC-Kartenlesegeräte für Probleme – auch in einigen Osnabrücker Cafés. Da stellt sich wieder die Frage, welche Zahlungsmethode denn nun besser ist – bar oder mit Karte? Osnabrücker Cafébetreiber und Servicekräfte verraten, was die bargeldlose Zahlung so praktisch, aber auch unpraktisch macht.