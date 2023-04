Bei der Maiwoche 2022 war einiges los in Osnabrück. Wie wird es in diesem Jahr? Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Vom 12. bis 21. Mai 2023 Über 100 Bands an fünf Standorten: Das ist das Programm der Maiwoche 2023 in Osnabrück Von Hannah Baumann | 17.04.2023, 14:45 Uhr | Update vor 12 Min.

Vom 12. bis zum 21. Mai heißt es wieder Maiwoche in Osnabrück. Nun steht das Programm fest. Welche Bands wann spielen und was sonst noch so geplant ist.