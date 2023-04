Die Frog Bog Dosenband spielt in diesem Jahr zum ersten Mal beim Wacken Open Air. Mit Mr. Hurley & die Pulveraffen ist eine weitere Band aus der Region Osnabrück dabei. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Dosenband und die Pulveraffen Zwei Bands aus der Osnabrücker Region beim Wacken Open Air 2023 Von Thomas Wübker | 09.04.2023, 14:42 Uhr

Wacken ist das Mekka für Heavy Metal-Fans. Jedes Jahr pilgern 70.000 Menschen in die kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein. In diesem Jahr stehen dort neben Iron Maiden und Megadeth die Frog Bog Dosenband aus Georgsmarienhütte und Mr. Hurley & die Pulveraffen aus Osnabrück auf der Bühne.