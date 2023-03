Kostenlos im Internet surfen – das soll bald an den belebtesten Orten der Osnabrücker Innenstadt möglich sein. Symbolfoto: Oleksandrx Latkun/imago images up-down up-down Zuschuss für die Installation Bald Gratis-WLAN an den belebtesten Orten von Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 16.03.2023, 17:14 Uhr

Darauf wartet die Smartphone-Fraktion seit Jahren: In Osnabrück soll es bald an 22 belebten Orten kostenloses Internet geben. Für die Anschaffung der Netzwerkgeräte kann die Stadt eine 90-prozentige Förderung in Anspruch nehmen.