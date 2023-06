In der kommenden Woche beginnen in NRW die Sommerferien. Das führt zu Staus auf den Autobahnen rund um Osnabrück. Foto: NWM-TV up-down up-down Auch Region Osnabrück betroffen Bald Ferienbeginn in NRW: Auf diesen Strecken drohen Staus Von Anke Schneider | 17.06.2023, 09:16 Uhr

In Nordrhein-Westfalen beginnen in der kommenden Woche die Sommerferien. Das bedeutet auch für die Autobahnen in der Region Osnabrück mehr Staus. Für die Routenplanung in den Sommerferien gibt die Autobahn Westfalen eine Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen auf den beliebten Reisestrecken.