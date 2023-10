Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, könne der Hauptbahnhof Osnabrück bis zum 27. Oktober „überwiegend nicht“ angefahren werden. Zeitweise müsse die Bahnstrecke Hannover–Osnabrück vollständig gesperrt werden.

Intercitys und ICEs halten nicht in Osnabrück

Die zwei Zugpaare der ICE-Linie 14 Köln–Berlin–Stralsund halten während des gesamten Bauzeitraums nicht in Osnabrück. An den Wochenenden 14./15. Oktober und 21./22. Oktober werden die Züge zwischen Gelsenkirchen und Hannover umgeleitet. Dabei entfallen zusätzlich die Halte in Recklinghausen und Münster. Ersatzweise halten die Züge in Dortmund, Hamm und Bielefeld.

Die Züge der zweistündlich verkehrenden IC-Linie 77 Berlin–Hannover–Amsterdam fahren am Wochenende 21./22. Oktober nur auf den Abschnitten zwischen Berlin und Hannover sowie zwischen Bad Bentheim und Amsterdam. Der Teilabschnitt zwischen Hannover und Bad Bentheim mit Halten in Minden, Bad Oeynhausen, Bünde, Osnabrück und Rheine entfällt.

Regionalzüge werden durch Busse ersetzt

Auf der Linie RE 2 Osnabrück–Düsseldorf über Münster und Essen (DB Regio) fallen von Samstag, 14. Oktober, frühmorgens, bis Montag, 16. Oktober, frühmorgens die Züge zwischen Hasbergen und Osnabrück aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Dasselbe gilt nach Angaben der Eurobahn für die Züge der Linie RB 66 Osnabrück–Münster.

Darüber hinaus kündigt die Eurobahn Zugausfälle auf der Linie RB 61 Bielefeld–Hengelo über Osnabrück an. Betroffen ist der Abschnitt Melle–Rheine vom 20. Oktober (23 Uhr) bis 23. Oktober (1 Uhr). Ersatzweise fahren Busse zwischen Melle und Osnabrück sowie zwischen Osnabrück und Rheine. In den Abendstunden des 13., 14. und 20. Oktober kommt es zudem zu geänderten Fahrtzeiten.

Auf der Linie RE 9 Osnabrück–Bremerhaven-Lehe über Bremen (DB Regio) fallen laut DB von Samstag, 14. Oktober, frühmorgens, bis Montag, 16. Oktober, frühmorgens die Züge zwischen Lemförde und Osnabrück aus. Auch sie werden durch Busse ersetzt. Dasselbe gilt für einzelne Züge zwischen Diepholz und Osnabrück.

Wie die Nordwestbahn mitteilt, werden vom 20. bis 23. Oktober einige Züge der Linie RE 18 Osnabrück–Wilhelmshaven zwischen Bramsche und Osnabrück durch Busse ersetzt. Teilweise ist ein Umstieg in Linie RB 58 Osnabrück–Bremen erforderlich. Zudem kommt es vom 23. bis 27. Oktober bei einzelnen Verbindungen am Tagesrand zu Schienenersatzverkehr zwischen Osnabrück und Oldenburg.

Alle Fahrplanänderungen sind den Angaben zufolge auch in den digitalen Auskunftsmedien unter bahn.de und fahrplaner.de abrufbar.