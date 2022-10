Der Haller Willem ist ein Beispiel für die erfolgreiche Reaktivierung einer Bahnstrecke im Osnabrücker Land. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Bahnhalt Rosenplatz im Zeitplan OS-Bahn: Verzögerungen der Projekte in Alfhausen und Bohmte Von Raphael Steffen | 22.10.2022, 11:05 Uhr

Das OS-Bahn-Konzept 2025 soll den Zugverkehr in der Region Osnabrück ausbauen - durch neue Bahnhalte und reaktivierte Strecken. So ist der aktuelle Stand der Projekte an Rosenplatz und Co.