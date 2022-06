Wie die Nordwestbahn in Osnabrück mitteilte, stutzt die Deutsche Bahn am Dienstag, 2. November, an auf der Strecke im Oldenburger Land Bäume und Sträucher. Bis zum 9. November werde es daher teilweise zur Sperrung von Abschnitten auf der Strecke zwischen Osnabrück und Oldenburg kommen.