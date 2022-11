Eigentlich schon museumsreif: Die Bahn erneuert die Brücke an der Tiefstraße. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Arbeiten auch in der Nacht Deutsche Bahn baut neue Brücken für die Osnabrücker Schinkelkurve Von Rainer Lahmann-Lammert | 03.11.2022, 17:00 Uhr

Die Bahn erneuert zwei in die Jahre gekommene Brücken der Schinkelkurve in Osnabrück. Weil die Arbeiten nur während der eng bemessenen Sperrpausen stattfinden können, müssen sich die Anwohner auf störenden Lärm einstellen – auch in der Nacht.