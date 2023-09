Vier Monate und 30.000 Euro später Stadt Osnabrück will Betonblöcke in der Pagenstecherstraße durch Pflanzkübel ersetzen Von Julia Bertram | 06.09.2023, 19:30 Uhr Die Betonblöcke zur Sperrung der Parkplätze auf der Pagenstecherstraße sorgten für viel Unmut bei den Osnabrückern. Foto: Detlef Heese up-down up-down

Seit knapp vier Monaten sind die Parkstreifen an der Pagenstecherstraße in Osnabrück gesperrt. An dem Vorhaben generell, aber besonders an dem Mittel der Wahl gab es viel Kritik, denn die Stadt platzierte zur Sperrung der Parkflächen Betonblöcke. Jetzt sollen diese gegen Pflanzkübel ausgetauscht werden.