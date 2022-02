Am Hunteburger Weg in Osnabrück sind nun zwei alte Eichen zurückgeschnitten statt gefällt worden. FOTO: Helmut Korte Protest der Anwohner erfolgreich Bäume am Hunteburger Weg zurückgeschnitten statt gefällt Von Jörg Sanders | 28.02.2022, 11:56 Uhr

Ursprünglich sollten sie weg, doch Anwohner hatten sich in den Weg gestellt: Am Hunteburger Weg in Osnabrück sind nun zwei alte Eichen stark zurückgeschnitten statt gefällt worden.