Nur Richtung Osnabrück B51-Talbrücke in Oesede wird am Dienstagabend wieder gesperrt Von Wilfried Hinrichs | 09.12.2022, 16:43 Uhr

Die Bauarbeiten an der maroden Talbrücke der B51 in Georgsmarienhütte machen eine erneute Teilsperrung notwendig. Die Fahrbahn ist am Dienstag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr in Richtung Osnabrück unpassierbar.