Die Talbrücke der B51 ist seit 18.30 Uhr in Richtung Osnabrück nicht befahrbar. Foto: Gert Westdörp up-down up-down Nur Richtung Osnabrück B51-Talbrücke in Oesede heute Abend gesperrt Von Wilfried Hinrichs | 09.12.2022, 16:43 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Bauarbeiten an der maroden Talbrücke der B51 in Georgsmarienhütte machen eine erneute Teilsperrung notwendig. Die Fahrbahn ist am heutigen Dienstag, 13. Dezember, seit 18.30 Uhr in Richtung Osnabrück unpassierbar.