„Handwerk lohnt sich“, betont Wolfgang Kuhn, Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Region Weser-Ems. Seit 1. Oktober sogar noch mehr. Anfang des Monats ist der Stundenlohn für Dachdecker-Gesellen in der Lohngruppe 4 von 20,50 Euro auf 21,12 Euro gestiegen. „Damit hat ein Dachdecker am Monatsende rund 105 Euro mehr im Portemonnaie, wenn er Vollzeit arbeitet“, sagt Bezirksvorsitzender Friedrich Pfohl.

Die Lohngruppe 4 bildet den sogenannten Ecklohn. Was heißt das für die Handwerker in Stadt und Landkreis Osnabrück? Wer frisch ausgelernt als Geselle in einem Tarif-Betrieb anfängt, der hat Wolfgang Kuhn zufolge Anspruch auf den Tariflohn der Lohngruppe 3.

Das bedeutet: 90 Prozent vom Ecklohn. Bis Ende September bedeutete das einen Stundenlohn von 18,45 Euro, seit dem 1. Oktober sind es 19,01 Euro. „Nach zwei Jahren als ,Junggeselle‘ gilt die Lohngruppe 4“, so Kuhn.

Weitere Erhöhungen hängen von Qualifikation und Aufgaben ab

Weitere automatische Lohnsteigerungen gibt es nicht, nächst höhere Gehaltsstufen sind an Bedingungen geknüpft. Nach mindestens drei Jahren Tätigkeit im Dachdeckerhandwerk haben die Gesellen der Gewerkschaft zufolge einen Anspruch auf die nächst höhere Lohngruppe 5 – wenn sie die entsprechenden fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen haben, „alle einschlägigen Arbeiten fachgerecht und nach Planvorgabe auszuführen sowie in der Lage sind, nachgeordnete Mitarbeiter anzuleiten“.

Der Tariflohn der Lohngruppe 5 beträgt seit Anfang Oktober 23,23 Euro die Stunde – bis dahin waren es 22,55 Euro.

Dachdecker sind unter anderem im Zuge von energetischen Sanierungen gefragte Handwerker.

Die Lohntabelle endet nach oben mit der Lohngruppe 6 für Vorarbeiter. Sie müssen laut Rahmentarifvertrag mindestens sechs Jahre im Dachdeckerhandwerk tätig gewesen sein. Für Vorarbeiter galt bis Ende September ein Lohn von 23,58 Euro, seit dem 1. Oktober sind es 24,29 Euro.

Und Auszubildende? Auch für sie ist die Vergütung mit dem Monatswechsel gestiegen. Bislang erhielt ein Azubi im ersten Lehrjahr 820 Euro, im zweiten 990 Euro und im dritten 1260 Euro. Seit 1. Oktober sind es im ersten Lehrjahr 860 Euro, im zweiten 1040 Euro und im dritten 1320 Euro.

Was gilt für Betriebe, die nicht im Tarif sind?

„Das Lohn-Plus bekommen alle, die in einem Betrieb arbeiten, der in der Dachdeckerinnung ist. Dazu gehört dann natürlich auch, dass der Dachdecker selbst in der Gewerkschaft ist“, so Friedrich Pfohl. Allerdings wird es ab dem kommenden Jahr auch einen Branchenmindestlohn geben. Den haben die Gewerkschaft IG Bau und der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) vereinbart.

Allerdings liegt dieser deutlich unter dem Tariflohn. „Das Lohn-Minimum soll dann bei 15,60 Euro pro Stunde liegen. Für weniger Geld muss ab Januar keiner mehr aufs Dach steigen“, sagt Pfohl.

Insgesamt gibt es im Landkreis Osnabrück nach Angaben der Arbeitsagentur 53 Dachdeckerbetriebe mit derzeit rund 560 Beschäftigten.