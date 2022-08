Die Frau mit der Axt kehrt nach dem Angriff auf ihre Nachbarn in ihre Wohnung zurück - beobachtet durch die zertrümmerte Tür der Nachbarwohnung. FOTO: Panagiotis Papadopoulos up-down up-down Nach Großeinsatz der Polizei Axt-Attacke im Video: Osnabrücker hatte Angst um sein Leben Von Wilfried Hinrichs | 04.08.2022, 17:13 Uhr | Update vor 36 Min.

Die Axt-Attacke einer Osnabrückerin auf ihre Nachbarn ist am Wochenende von einem Einsatzkommando der Polizei gestoppt worden. Die Frau wird seither in der Ameos-Klinik betreut. Sie könnte aber in den nächsten Tagen freikommen - was den anderen Hausbewohnern Angst macht.