Ab Dezember gelten neue Öffnungszeiten für die Wintermonate auf den 27 Awigo-Grünplätzen im Landkreis. Foto: Awigo/A.W. Sobott. up-down up-down Eingeschränkte Öffnungszeiten Awigo-Grünplätze im Osnabrücker Land im Winter nur samstags geöffnet Von Anke Schneider | 07.12.2022, 10:52 Uhr

In den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar passt die Awigo die Öffnungszeiten ihrer Grünplätze an. Sie öffnen in den kommenden Wochen ausschließlich samstags ihre Tore, und zwar in der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr.