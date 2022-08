Der Prozess gegen die mutmaßlichen Automatensprenger ist am Mittwoch am Landgericht Osnabrück gestartet. FOTO: NWM-TV up-down up-down Taten in ganz Deutschland Automatensprenger-Prozess beginnt in Osnabrück ohne den dritten Angeklagten Von Hendrik Steinkuhl | 03.08.2022, 16:07 Uhr

Unter großem Medieninteresse hat am Mittwoch am Landgericht Osnabrück der Prozess gegen zwei Niederländer begonnen, die an der Sprengung von sechs Geldautomaten beteiligt gewesen sein sollen. Der dritte Angeklagte erschien nicht.