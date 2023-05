Opel jetzt auch an der Hansastraße in Osnabrück: Das Autohaus Rahenbrock hat den Citröen-Service nach Nahne verlegt. Foto: Rahenbrock up-down up-down Standort Hansastraße Autohaus Rahenbrock in Osnabrück verkauft jetzt auch Opel Von Wilfried Hinrichs | 05.05.2023, 15:05 Uhr

Das Autohaus Rahenbrock in Osnabrück hat die Markenverantwortung für Opel übernommen. Das bisherige Citröen-Autohaus an der Hansastraße wurde dafür umgebaut und wird an diesem Wochenende mit einem Fest eröffnet. Für die Rahenbrock-Gruppe ist die Opel-Vertretung mit großen Veränderungen verbunden.