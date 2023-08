Wie die Polizei in Osnabrück mitteilt, war eine 24-jährige Autofahrerin aus Bramsche auf der Hiärm-Grupe-Straße unterwegs, als von rechts aus der Straße „Am Pappelgraben“ ein 50-jähriger Osnabrücker mit seinem Fahrrad in die Kreuzung einfuhr. Die Autofahrerin nahm den Radfahrer nicht wahr, nahm ihm die Vorfahrt und fuhr ihn an.

Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei eine blutende Platzwunde am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.