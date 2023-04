Hartmut Schröder fuhr viele Jahre mit seiner Guthabenkarte in OPG-Parkhäuser und auch wieder heraus. Bis zum 12. April. Da war Schluss. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Gesperrte Prepaid-Karte Autofahrer verzweifelt an Schranke vor einem Osnabrücker Parkhaus Von Jörg Sanders | 27.04.2023, 18:10 Uhr

Am 12. April wollte Hartmut Schröder in der Vitihof-Garage in Osnabrück parken – auf seiner Guthabenkarten waren noch mehr als 60 Euro. Doch die Schranke blieb für ihn geschlossen – auch zum Ärger der Autofahrer hinter ihm.