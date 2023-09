Sperrung der Rheiner Landstraße aufgehoben Autofahrer kracht in Hasbergen in Leitplanke und verletzt sich schwer Von Jean-Charles Fays | 17.09.2023, 10:54 Uhr Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Mann am Sonntagmorgen in Hasbergen-Gaste von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Foto: NWM-TV up-down up-down

Ein Autofahrer hat am Sonntagmorgen um 8.02 Uhr auf Höhe der Autobahnbrücke in Hasbergen-Gaste die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Leitplanke gekracht. Dabei verletzte sich der Mann schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.