Beim Überqueren einer grünen Ampel in Osnabrück ist ein 25-jähriger Radfahrer am Montagmorgen, 24. Oktober, angefahren worden. Unfall in Osnabrück Bullifahrer fährt Radfahrer an und beschimpft ihn Von Anke Schneider | 25.10.2022, 15:42 Uhr

