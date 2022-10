Kontrolle auf der A30 bei Osnabrück: Ein falscher Führerschein, ein falscher Personalausweis und ein gefälschtes Kennzeichen brachten einen Mann direkt ins Gefängnis. Symbolfoto: dpa/Martin Schutt up-down up-down Bei Osnabrück aufgeflogen Mit gefälschten Papieren und falschem Kennzeichen auf der A30 unterwegs Von Anke Schneider | 27.10.2022, 16:10 Uhr

Eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der A30 bei Osnabrück endete für einen 38-Jährigen am Mittwochabend in der JVA in Lingen. Er war mit einem gefälschten Personalausweis, einem gefälschten Führerschein und falschen Kennzeichen unterwegs.